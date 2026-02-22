circle x black
Cerca nel sito
 

Gaza, Hamas verso un nuovo leader: elezioni terminate, ora ballottaggio

La scelta tra Khaled Meshaal e Khalil al-Hayya

Miliziani di Hamas a Gaza - Fotogramma /Ipa
Miliziani di Hamas a Gaza - Fotogramma /Ipa
22 febbraio 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Hamas dovrebbe avere presto un nuovo leader. Si è arrivati alla fase conclusiva del processo, ha detto all'agenzia Afp un esponente del movimento, parlando di un 'ballottaggio' di fatto tra Khaled Meshaal e Khalil al-Hayya.

Di recente Hamas ha completato la formazione del nuovo Consiglio della shura e del nuovo Ufficio politico. I componenti del Consiglio vengono eletti ogni quattro anni da rappresentanti di Hamas nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e dalla leadership che si trova altrove. Hanno diritto di voto anche gli uomini di Hamas detenuti nelle carceri israeliane. Il Consiglio elegge poi l'Ufficio politico, che sceglie il leader del movimento.

Secondo la fonte dell'Afp, "il movimento ha completato le elezioni interne nelle tre regioni ed è nella fase conclusiva del processo di selezione del capo dell'Ufficio politico". Sviluppi confermati da una seconda fonte di Hamas dopo le notizie arrivate nei giorni scorsi dalla Bbc.

Hamas è stato 'decapitato' nelle operazioni militari israeliane che hanno martellato la Striscia di Gaza, avviate dopo l'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele.

Meshaal, 70 anni quest'anno, ex capo dell'Ufficio politico, è oggi il numero uno del gruppo all'estero. Si ritiene viva a Doha e, ha evidenziato il Guardian, si ritiene abbia forti legami con Qatar e Turchia. Al-Hayya, 65 anni, siede nell'Ufficio politico del gruppo ed è stato protagonista dei negoziati con Israele, tramite i Paesi mediatori, che hanno portato al "cessate il fuoco" nella Striscia annunciato nell'ottobre dello scorso anno. Vive nel Golfo ed è considerato l' 'erede' di Yahya Sinwar, vicino all'Iran, ha sintetizzato il giornale britannico.

Hamas "pubblicherà un comunicato quando il presidente del movimento sarà stato scelto, probabilmente durante il mese di Ramadan", appena iniziato, ha precisato la fonte dell'Afp.

Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas, è stato ucciso in un raid israeliano nella capitale iraniana Teheran nel luglio di due anni fa. Poi nell'ottobre del 2024 nel sud della Striscia di Gaza veniva ucciso Yahya Sinwar.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
israele gaza hamas gaza gaza hamas gaza news
Vedi anche
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza