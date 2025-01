Almeno due palestinesi sono stati uccisi dal fuoco di un tank israeliano a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha indicato la Difesa civile dell'enclave palestinese ad al-Jazeera, precisando che l'episodio è avvenuto nel quartiere di Tal as-Sultan.

Israele ha chiesto a Usa altri 30 giorni il ritiro

Sul fronte libanese Israele ha chiesto agli Stati Uniti altri 30 giorni per ritirare le sue truppe dal sud. Lo scrivono i media israeliani spiegando che questi 30 giorni si aggiungerebbero ai 60 previsti dall'accordo firmato tra Israele e Hezbollah lo scorso 27 novembre. In base a quell'accordo, i militari israeliani avrebbero dovuto consegnare alle autorità di Beirut le loro postazioni e basi in Libano entro il 27 gennaio. Israele ha però fatto notare che l'esercito libanese si sta dispiegando lentamente, ritardando così i tempi.

Citando fonti ben informate, il quotidiano Haaretz ha scritto che la Francia e gli Stati Uniti stanno discutendo la richiesta con le autorità libanesi e israeliane. La radio dell'esercito israeliano ha affermato questa mattina che l'Amministrazione Trump non sarebbe incline a concedere un'estensione della presenza delle Idf in Libano e vorrebbe il loro ritiro completo entro domenica.