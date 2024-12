La persona fermata è un 67enne, che in un video su TikTok ha minacciato di "accoltellare" il giorno di Natale "chiunque sembri arabo"

Dopo l'attacco di venerdì sera al mercatino di Natale di Magdeburgo, che ha fatto cinque morti e 200 feriti, resta alta l'allerta sicurezza in Germania. La Polizia ha fermato ieri sera un uomo che ha minacciato su TikTok atti dolosi contro il mercatino di Natale di Bremerhaven.

Gli agenti, riferisce l'agenzia Dpa, sono riusciti a identificarlo "molto rapidamente" dopo la pubblicazione del video. Sinora non sono stati forniti altri dettagli sul caso né è chiara la gravità delle minacce, ma le autorità hanno assicurato che non vi sono pericoli per la popolazione.

La persona fermata è un 67enne, che nel video su TikTok minaccia di "accoltellare" il giorno di Natale "chiunque sembri arabo" e si trovi al mercatino di Bremerhaven. "Tutti - minaccia - Porterò con me coltelli a sufficienza". Gli utenti di TikTok hanno segnalato il video alla Polizia. L'uomo non aveva mai attirato l'attenzione delle autorità sinora.