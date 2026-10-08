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Costruisce una recinzione di due metri e vuole ampliare il giardino, l'orto diventa un caso

È successo in Inghilterra, dove un uomo ha intrapreso una vera e propria battaglia legale

Giardino - Ipa/Fotogramma
Giardino - Ipa/Fotogramma
08 ottobre 2026 | 15.08
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Allargare il proprio giardino non è facile come si potrebbe pensare. In Inghilterra un uomo ha pensato a un ingegnoso piano che gli avrebbe permesso di ampliare il suo orto, ma si è dovuto scontrare con una burocrazia difficile da aggirare. è successo tutto nella contea del West Sussex, dove Giles Savage sognava di coltivare un orto ben più grande di quello che ogni giorno curava nel proprio giardino sul retro.

L'uomo, come raccontato dal media inglese 'The Argus', si è scontrato con il consiglio distrettuale di Chichester, la città in cui vive e che si trova a pochi chilometri da Portsmouth, che ha respinto la sua richiesta, sostenendo che avrebbe compromesso lo spazio circostante. Alla base della decisione c'è un'alta recinzione di quasi due metri che l'uomo aveva eretto nel 2025 a 'difesa' del suo giardino, con l'obiettivo di delimitarne i confini.

Proprio la prospettiva che quella recinzione arrivasse a comprendere più spazio di quello riservato alla proprietà di Savage hanno portato l'ispettore urbanistico Stewart Glassar ad affermare che il complesso residenziale era stato progettato con uno "sforzo consapevole per mantenere recinzioni, confini e forme edificate generalmente distanti da strade, marciapiedi e incroci" e che l'area recintata era "incoerente con il contesto urbano preesistente". L'uomo ha aggiunto che la recinzione "riduce la sensazione di spaziosità ed è un elemento alquanto ingombrante per i pedoni".

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battaglia legale giardino giardino
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