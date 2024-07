Ancora un incidente per un aereo dell'American Airlines. Il volo 590, che avrebbe dovuto dirigersi a Phoenix, ha evitato per un pelo il disastro dopo che diversi pneumatici sono esplosi durante il decollo da Tampa, in Florida, ha comunicato la compagnia aerea. Il pilota è infatti riuscito a frenare di colpo mentre l'aereo sfrecciava verso la fine della pista.

"C'è stato un problema meccanico sulla pista prima del decollo", ha affermato American Airlines in una dichiarazione. L'aeroporto internazionale di Tampa ha affermato che l'incidente è avvenuto poco prima delle 8 del mattino e il problema ha riguardato alcuni pneumatici dell'aereo, un Boeing 737-800.

Un video pubblicato su YouTube dall'utente Captain Steven Markovich mostra la ruota destra dell'aereo che, in fase di rullaggio sulla pista, prende fuoco rilasciando una nuvola di fumo. Il video mostra gli pneumatici che fanno scintille e pezzi di ruota lasciati sulla pista. "Uno pneumatico scoppiato", urla Markovich nel video. "Emergenza, emergenza, emergenza. Stanno andando a fuoco", dice. L'aereo poi rallenta immediatamente, abbandonando il decollo.

