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Guerra e petrolio, il Brent arriva a 110 dollari

Gli attacchi ai siti energetici fanno salire ulteriormente il prezzo

Un impianto petrolifero - (Afp)
Un impianto petrolifero - (Afp)
18 marzo 2026 | 23.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La guerra si allarga, colpisce l'energia e fa schizzare il prezzo del petrolio ancora più su. L'attacco di Israele al principale giacimento di gas di South Pars in Iran e la rappresaglia di Teheran, che colpisce un maxi impianto di GNL in Qatar, alzano ulteriormente la tensione con effetti inevitabili sui mercati. Il prezzo del Brent ha toccato quota 110 dollari al barile, con un'ulteriore impennata rispetto alla quotazione di 107-108 dollari raggiunta nel corso della giornata. L'ennesimo picco rischia di avere ulteriori effetti al distributore.

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L'aumento del prezzo ha indotto la Casa Bianca a sospendere per 60 giorni il Jones Act: il presidente Donald Trump autorizza petroliere di altri paesi a trasportare greggio nei porti americani per i prossimi 2 mesi. In Italia, il governo ha varato un decreto che per i prossimi 20 giorni taglierà le accise con una riduzione del prezzo di 25 centesimi a litro.

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