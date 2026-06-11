In un post su Truth Social, il presidente americano annuncia che i punti finali dell’accordo sono stati approvati "nei principi e nei dettagli" da tutti i Paesi coinvolti

Mossa a sorpresa di Donald Trump. Il presidente americano ha annunciato di aver "cancellato gli attacchi programmati" contro l'Iran, previsti per questa sera, spiegando che i colloqui con Teheran — portati, a suo dire, "al più alto livello della leadership iraniana” — avrebbero avvicinato le parti a un’intesa ormai prossima.

In un post su Truth Social, Trump ha aggiunto che i punti finali dell’accordo sono stati approvati “nei principi e nei dettagli” da tutti i Paesi coinvolti. Oltre a Stati Uniti e Iran, il presidente ha citato Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrein, Kuwait, Giordania ed Egitto.

Trump non ha fornito ulteriori elementi sul contenuto dell’intesa, limitandosi a precisare che “luogo e data della firma saranno annunciati a breve”. Ha, inoltre, confermato che il blocco navale a Hormuz resterà in vigore fino alla firma dell’accordo.

Nel pomeriggio aveva minacciato, invece una nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti. "Stasera colpiremo con grande forza" aveva detto il presidente americano Donald Trump, inviduando come obiettivi specifici "l'isola di Kharg" per il controllo del passaggio del petrolio.