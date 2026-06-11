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Iran sotto attacco, ultimatum di Trump: "Se non firmano accordo, bombarderemo senza pietà" - Diretta

Notte di guerra dopo l'abbattimento di un elicottero Apache statunitense: lanciati 49 Tomahawk che hanno colpito obiettivi in profondità

Attacco Usa all'Iran
Attacco Usa all'Iran
11 giugno 2026 | 07.23
Redazione Adnkronos
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Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti, mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica alla crisi che da settimane alimenta tensioni nel Golfo. Nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero Apache statunitense nell'area dello Stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane nella regione.

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''Le forze americane hanno lanciato 49 missili Tomahawk che hanno colpito obiettivi in profondità nel territorio iraniano", ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, lanciando un ultimatum a Teheran: "Se non firma un accordo, bombarderemo senza pietà". Trump si è tuttavia detto "ottimista" sulla possibilità di una soluzione negoziale.

La versione americana è stata però respinta da Teheran. Un funzionario iraniano, citato dai media statali, ha negato qualsiasi contatto con la Casa Bianca, definendo "false" le dichiarazioni del presidente Usa e accusando Washington di utilizzarle come copertura politica per l'operazione militare in corso.

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