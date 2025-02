Volodymyr Zelensky è ''un dittatore'' che ''si nutre dei cadaveri dei suoi soldati''. A dirlo è Elon Musk in un post su 'X', dove ha accusato Il presidente ucraino di essere a capo di ''una gigantesca e disgustosa macchina della corruzione che si nutre dei cadaveri dei soldati ucraini'' caduti nella guerra con la Russia. Musk ha poi aggiunto che Zelensky ''è consapevole che potrebbe perdere in modo schiacciante'' alle urne ''nonostante abbia il controllo di tutti i mezzi di informazione'' e ''per questo ha annullato le elezioni''. Secondo Musk, ''la verità che è la gente dell'Ucraina disprezza'' Zelensky.

