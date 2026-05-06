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Ucraina, raid russo in pieno cessate il fuoco: colpito sito industriale a Zaporizhzhia

Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale: "Non ci sono stati feriti"

Zaporizhzhia - Fotogramma/IPA
Zaporizhzhia - Fotogramma/IPA
06 maggio 2026 | 07.23
Redazione Adnkronos
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L'Ucraina ha denunciato un raid aereo russo questa mattina, mercoledì 6 maggio, nella regione meridionale di Zaporizhzhia. L'attacco si è verificato poche ore dopo che, a mezzanotte, era entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale proclamato da Kiev.

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"Il nemico ha attaccato un impianto industriale. Non ci sono stati feriti", ha dichiarato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia.

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Guerra Ucraina Russia Ucraina Russia Ucraina raid russo Ucraina Russia cessate fuoco
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