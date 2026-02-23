Il leader russo ha parlato alla premiazione degli 'Eroi del Distretto Militare del Caucaso Settentrionale. Il presidente ucraino in un'intervista alla Bbc: "La Russia vuole imporre al mondo un diverso stile di vita e cambiare la vita che le persone hanno scelto per se stesse".

Per il presidente ucraino Zelensksy, Putin ha "iniziato la Terza guerra mondiale" e per questo "va fermato. Ma secondo il leder della Russia, il suo Paese sta lottando per il suo futuro, la giustizia, l'indipendenza e la verità.

Cosa ha detto Putin

La Russia sta lottando per il suo futuro, la giustizia, l'indipendenza e la verità. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo alla cerimonia di premiazione degli 'Eroi del Distretto Militare del Caucaso Settentrionale' e parlando dei soldati impegnati in Ucraina. "Oggi, riuniti al Cremlino, non ci sono solo professionisti con una vasta esperienza e un addestramento impeccabile. Si tratta di comandanti che, fin dall'inizio di un'operazione militare, hanno combattuto al fianco dei loro soldati, condividendo tutte le difficoltà con i loro commilitoni. Sono persone con forti principi morali e ideali: veri patrioti della Russia", ha affermato

In occasione della Giornata del difensore della patria, Putin ha espresso le sue "congratulazioni per questa festa, che negli ultimi anni abbiamo celebrato con particolare orgoglio e gratitudine. Onoriamo tutti coloro che, a rischio della propria vita, con coraggio e audacia, e con amore per la Russia e il nostro popolo, svolgono il loro dovere militare nella zona di operazioni militari speciali, sorvegliano i nostri confini e garantiscono la parità strategica".

Le parole di Zelensky

"Credo che Putin abbia già iniziato la Terza guerra mondiale" e per questo "va fermato". "La domanda è: quanto territorio può conquistare e come fermarlo? Non per impedire alla Russia di vincere, ma perché la Russia vuole imporre al mondo un diverso stile di vita e cambiare la vita che le persone hanno scelto per se stesse". Ecco perché credo, e lo credo da tempo, che Putin abbia già iniziato questa guerra. E noi gli stiamo impedendo di trasformarla in una Terza guerra mondiale più ampia e su vasta scala. Oggi siamo la prima linea che ferma Putin", ha detto Zelensky in una intervista rilasciata alla Bbc.

La richiesta della Russia all'Ucraina di cedere il 20% della regione orientale di Donetsk che ancora detiene, secondo Zelensky ''non è semplicemente una questione di terra. La vedo come un abbandono: un indebolimento delle nostre posizioni, l'abbandono di centinaia di migliaia di persone che vivono lì. E' così che la vedo. E sono sicuro che questo 'ritiro' dividerebbe la nostra società".

E "probabilmente accontenterebbe per un po''' Putin perché ''ha bisogno di una pausa. Ma una volta guarito, i nostri partner europei dicono che potrebbero volerci dai tre ai cinque anni. Secondo me, potrebbe riprendersi in non più di un paio d'anni. Dove andrebbe ora? Non lo sappiamo, ma che vorrebbe continuare la guerra è un fatto''. Quindi, secondo il leader ucraino, "fermare Putin oggi e impedirgli di occupare l'Ucraina è una vittoria per il mondo intero. Perché Putin non si fermerà all'Ucraina".

"La difesa aerea è oggi la sfida più impegnativa. Purtroppo, i partner non ci hanno ancora concesso le licenze che ci consentirebbero di produrre autonomamente i sistemi Patriot o almeno di realizzare missili per i sistemi che già possediamo. Finora, non abbiamo ottenuto risultati positivi in questo senso., ha proseguito Zelensky sottolineando: "Come possiamo rendere l'Ucraina più forte in questa guerra? È ovvio: proteggere il cielo. Se i civili sono protetti, le nostre retrovie sono sicure, la gente lavora, i bambini vanno a scuola, l'economia funziona, ci sono soldi, ci sono tasse che vanno al fronte. In questo modo potremmo rafforzare l'esercito. Purtroppo, non è ancora così. Abbiamo bisogno di licenze almeno per i missili".

"Oggi l'Europa ci fornisce finanziamenti e ne sono grato. Il PURL, poi, è uno dei programmi attraverso i quali acquistiamo la difesa aerea dagli americani. È finanziato dall'Europa e dobbiamo rispettare sia questo programma sia il fatto che l'Europa lo finanzi. È sufficiente? Dipende. Alcuni stati fanno abbastanza, perché stanziano fondi significativi per un singolo Paese. Ce ne sono altri che danno molto poco. E poi ci sono quelli che bloccano gli aiuti - ha affermato ancora Zelensky - Basterebbe che questi ultimi paesi non facessero nulla. Invece, causano danni. Quindi il finanziamento complessivo è sufficiente? No. Ma l'Europa, per la maggior parte, è dalla parte dell'Ucraina e ci aiuta. Abbiamo bisogno di più? Assolutamente sì, perché non abbiamo la stessa quantità di armi della Russia. Quando parliamo di personale, Putin paga ogni persona" impegnata in guerra "con un contratto. Anche noi vorremmo farlo, ma al momento non abbiamo fondi sufficienti. È qui che gli europei potrebbero dare una mano. Questo programma non è ancora finanziato dagli europei".