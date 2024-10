Il vertice sull'Ucraina in programma per sabato nella base americana a Ramstein, in Germania, è stato cancellato e rinviato a data da definire. A scriverne è Der Spiegel citando un portavoce del Pentagono.

Il vertice poteva essere una nuova chance per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di presentare il suo Piano di pace davanti agli alleati e convincerli della necessità di un ulteriore salto di qualità nell'assistenza a Kiev.

Resterebbe in stand-by anche il viaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma e in altre capitali europee. A quanto apprende l'Adnkronos, Zelensky dovrebbe dovuto essere a Roma giovedì, in visita a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.