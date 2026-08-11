Almeno 6 i morti e oltre 20 feriti. Il presidente ucraino: "È stato un attacco feroce, calcolato per infliggere danni massimi specificamente alle infrastrutture civili". Un morto e 2 feriti per attacchi con droni di Kiev a Belgorod

Nuovi raid della Russia sull'Ucraina durante la notte. Nel mirino diverse città tra cui Kiev e Zaporizhzhia: almeno 6 i morti e 21 i feriti. durante la notte dell'11 agosto. Zaporizhzhia "è stata colpita con missili balistici nordcoreani, Zircon e bombe aeree guidate. È stato un attacco feroce, calcolato per infliggere danni massimi specificamente alle infrastrutture civili. Sfortunatamente, ad oggi, sei persone sono state uccise e diciannove ferite in città. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. I primi soccorritori stanno continuando a spegnere un incendio in uno dei siti di impatto", ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"A Kyiv - prosegue il capo dello Stato - un attacco missilistico ha danneggiato un edificio ospedaliero per malattie infettive e attività commerciali. Il terrore dei droni continua praticamente ogni giorno nelle nostre comunità di prima linea. A Kherson e Kharkiv, le sottostazioni elettriche sono state colpite durante la notte, causando interruzioni di corrente. Tutti i servizi stanno lavorando per ripristinare l'energia alle famiglie. Le regioni di Donetsk, Dnipro e Mykolaiv sono anch'esse finite sotto attacco. Oltre ai missili, sono stati utilizzati più di 120 droni contro l'Ucraina, la maggior parte dei quali 'shahed'".

"Ogni passo che la Russia compie – aumentando la produzione di missili balistici, importando equipaggiamento nordcoreano, preparandosi alla mobilitazione – dimostra che Mosca si sta preparando non per la pace, ma per l'escalation - dichiara Zelensky - E il mondo deve rispondere ora, non aspettare. Maggiore pressione con sanzioni specificamente sulle imprese che alimentano la guerra della Russia, maggiore assistenza per la difesa aerea all'Ucraina – tutto ciò è necessario per dare una possibilità alla pace. Sono grato a tutti coloro che stanno aiutando".

Un morto e 2 feriti per attacchi con droni di Kiev a Belgorod

Un civile è morto e altri due sono rimasti feriti in seguito agli attacchi con droni ucraini contro diverse municipalità nella regione di Belgorod, al confine con la Russia, secondo quanto riferito dal centro di crisi locale. "Nella città di Shebekino - aggiunge sull'app di messaggistica Max - un drone Fpv ha attaccato un camion all'interno di un'azienda, uccidendo un uomo. Nell'insediamento di Oktyabrsky, due uomini sono rimasti feriti a seguito dell'esplosione di un drone e sono stati trasportati in ospedale".

"Dalla sera del 10 agosto alla mattina dell'11 agosto, 237 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata nelle fasi di avvicinamento, mentre 13 droni sono stati distrutti in prossimità della capitale", ha scritto sull'app di messaggistica Max il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin.