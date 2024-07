Haniyeh ucciso a Teheran, Litvak: "Suo assassinio umiliante per Iran ma risposta limitata"

L'uccisione di Ismail Haniyeh a Teheran, poche ore dopo l'insediamento del nuovo presidente Masoud Pezeshkian, "è un'umiliazione" per l'Iran, che "cercherà di vendicarsi, ma limitando la risposta". E' l'opinione di Meir Litvak, professore di storia del Medio Oriente all'Università di Tel Aviv e grande esperto di Iran, dopo il raid a Teheran e anche quello a Beirut, dove è stato ucciso il consigliere militare di Nasrallah, Fuad Shukr. Che poi esclude che la morte del leader di Hamas avrà un grande impatto sulla guerra a Gaza mentre ce l'avrà sui negoziati per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco.

"Molto probabilmente l'Iran cercherà di vendicarsi, perché vede l'attacco come un affronto alla propria sovranità e al proprio orgoglio nazionale - dice Litvak all'Adnkronos - L'attacco nel cuore della capitale, al termine di una giornata così importante, soprattutto poche ore dopo l'incontro di Haniyeh con Khamenei, è umiliante. Le dittature non possono tollerare umiliazioni percepite. Allo stesso tempo, non credo che vogliano una guerra totale, quindi limiteranno la loro risposta".

L'esperto prevede "un'azione più forte" rispetto a quella della notte del 13 aprile scorso, quando Teheran, per rappresaglia all'uccisione di un generale dei Pasdaran a Damasco, lanciò l'attacco contro Israele, "magari con un maggior numero di razzi che mirano a località meno isolate".

La morte di Haniyeh, è poi il pensiero di Litvak, "non avrà un impatto sui combattimenti a Gaza, perché non era lui a dirigere lo spettacolo, lo fa Yahia Sinwar. I due non erano grandi amici, quindi non sono sicuro che Sinwar soffrirà troppo per la sua morte. Sinwar fa i suoi calcoli". Piuttosto, secondo il professore dell'Università di Tel Aviv, "la sua morte probabilmente complicherà le prospettive di un accordo sugli ostaggi israeliani e sul cessate il fuoco: le scarse possibilità di un accordo saranno ancora più scarse, a mio avviso".

Litvak ritiene quindi che "Israele continuerà con gli omicidi mirati perché non ha molte altre opzioni: sono dolorosi per la controparte, anche se non incidono in modo significativo sulle sue capacità di combattimento. E sono certamente meno costosi in termini di vite umane rispetto agli attacchi su larga scala a Beirut, a Dahieh e ai quartieri di Rafah".

L'esperto infine parla del nuovo presidente iraniano: "Israele non considera Pezeshkian una figura importante per la politica iraniana contro Israele. In Iran non è il presidente a determinare la politica estera, bensì la Guida Suprema e i generali dei Guardiani della rivoluzione, che sono comunque molto ostili. Non sarà nemmeno lui a decidere sulla questione nucleare, quindi dal punto di vista israeliano è una figura secondaria".