circle x black
Cerca nel sito
 

"Il super caccia di Parigi e Berlino è morto", fallito il programma franco-tedesco?

L'annuncio sul Future Combat Air System, cui è associata anche la Spagna, di fonti francesi e tedesche a Politico: "Lo sanno tutti, ma nessuno lo vuole dire"

Emmanuel Macron - Afp
Emmanuel Macron - Afp
09 febbraio 2026 | 23.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il super caccia franco-tedesco Fcas, a cui è associata anche la Spagna, è 'morto'. Lo hanno detto a Politico quattro fonti di Parigi e Berlino, mentre una fonte vicina al presidente francese Emmanuel Macron ha affermato: "Un annuncio sulla fine del progetto è più probabile che un annuncio sul rilancio". Il Future Combat Air System "è morto, lo sanno tutti, ma nessuno lo vuole dire", ha detto al sito un deputato francese che si occupa di politica di difesa.

Il fallimento del progetto Fcas e il duro colpo a Macron

Il fallimento del programma di punta tra i tre paesi per la costruzione di un caccia di sesta generazione, insieme a droni e un cloud di combattimento, sarebbe un duro colpo politico per il presidente francese. Macron aveva lanciato personalmente il progetto con l'allora cancelliera Angela Merkel nel 2017. L'ufficio stampa del governo tedesco e il ministero della Difesa francese non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Politico sulla prospettiva dell'imminente fallimento del progetto Fcas.

Global Combat Air Programme, nel programma rivale anche Italia alla guida

Le difficoltà intorno al super caccia franco-tedesco hanno focalizzato l'attenzione sul programma rivale, il Global Combat Air Programme (Gcap) guidato da Italia, Regno Unito e Giappone. Due funzionari della difesa europei a conoscenza dei colloqui hanno riferito che Berlino sta valutando con discrezione la possibilità di partecipare al programma rivale per la realizzazione di un jet da combattimento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fcas Future Combat Air System Global Combat Air Programme supe caccia francia germania
Vedi anche
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza