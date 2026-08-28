L'incidente è avvenuto lo scorso marzo e ha portato alla morte di due piloti

Due controllori del traffico aereo avrebbero lasciato il lavoro in anticipo la sera in cui un aereo di Air Canada Express si è schiantato contro un camion dei pompieri sulla pista dell'aeroporto LaGuardia di New York. È quanto riporta la Cnn in relazione all'incidente dello scorso 22 marzo, che ha portato alla morte dei due piloti del velivolo subito dopo l'atterraggio.

Il camion dei pompieri, secondo le ricostruzioni delle autorità che stanno indagando, stava attraversando la zona di rullaggio per intervenire in un incidente avvenuto dall'altra parte dell'aeroporto. A bordo del velivolo c'erano 72 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio per il volo di un'ora da Montreal a New York, con decine di persone sono rimaste ferite.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la Federal Aviation Administration sta valutando l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei controllori, ha rivelato una fonte alla Cnn, attualmente in congedo. I nuovi dettagli sono stati riportati per la prima volta dal Wall Street Journal, mentre il National Transportation Safety Board (NTSB) continua a indagare sull'incidente. È improbabile che il rapporto finale dell'agenzia, contenente le conclusioni sulle probabili cause e sui fattori che hanno contribuito all'incidente, venga pubblicato prima di altri sei mesi.

"La FAA si impegna a ritenere responsabili i propri dipendenti e non comprometteremo la sicurezza o l'efficienza del Sistema Spaziale Aereo Nazionale", ha dichiarato l'agenzia in un comunicato. Il sindacato che rappresenta i controllori del traffico aereo, la National Air Traffic Controllers Association, non ha invece confermato che siano stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei controllori, ma ha affermato di essere "in costante contatto con i vertici della FAA per discutere attivamente di queste accuse".

"Non tollereremo le frodi e stiamo adottando le misure appropriate per ritenere responsabili i colpevoli e impedire che pratiche illegali creino disagi ai viaggiatori", ha dichiarato il Segretario ai Trasporti Sean Duffy in un comunicato, "ma quando una piccola percentuale di individui si approfitta dei contribuenti americani, sovraccarica ingiustamente il lavoro dei colleghi controllori e compromette lo spazio aereo, non abbiamo altra scelta che intervenire".