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Ranucci, Esperia: "Nel libro dice che Gabanelli lo chiamò mentre salvava un uomo, ma spunta un video con un'altra versione"

Gino Zavaliani mostra in un video come esistano "due versioni contrastanti" di questa telefonata, entrambe raccontate da Ranucci. Una nel libro, una invece rilasciata in un’intervista a Nicolò De Devitiis. Il problema è che sono versioni completamente diverse

Milena Gabanelli e Sigfrido Ranucci - Fotogramma /Ipa
Milena Gabanelli e Sigfrido Ranucci - Fotogramma /Ipa
28 agosto 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quale delle due versioni "completamente diverse" raccontate dallo stesso Sigfrido Ranucci della telefonata ricevuta da Milena Gabanelli nel 2016 per proporgli la conduzione di 'Report' è quella vera? Se lo chiede, con un video pubblicato sull'account della community Esperia, Gino Zavaliani, che ripropone entrambi i racconti nel suo post. Si tratta di "due versioni contrastanti di questa telefonata, entrambe raccontate da Ranucci. Una nel libro, una invece rilasciata in un’intervista a Nicolò De Devitiis. Il problema è che sono versioni completamente diverse".

Nella versione del libro, Ranucci racconta di aver ricevuto la chiamata della Gabanelli mentre soccorreva un motociclista gravemente ferito in un incidente, nell'intervista a De Devitiis invece dice di aver ricevuto la chiamata mentre era in bagno. "Quindi - sottolinea nel video Zavaliani - da una parte abbiamo il supereroe Ranucci che salva la vita a un uomo e che riceve questa chiamata della vita, e dall'altra parte abbiamo un Ranucci in bagno che faceva i suoi bisogni e che riceve la chiamata di Milena Gabanelli. Questo è emblematico anche di tutto quello che sta succedendo oggi, perché se la Rai ha deciso di sostituire Ranucci alla conduzione di Report, lo sta facendo per un unico motivo, fondamentalmente: perché Ranucci come giornalista d'inchiesta oggi ha perso molta della sua credibilità", chiosa Zavaliani.

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