circle x black
Cerca nel sito
 

Ranucci e i giornalisti di Report non rispondono alle domande di Esperia: "Scappano come i protagonisti delle loro inchieste"

Gino Zavalani su Instaram: "L’unico a scriverci dopo un po’ di tempo è stato Daniele Autieri. Un po’ ci spiace perché avremmo voluto chiedere loro tante cose"

Ranucci e i giornalisti di Report non rispondono alle domande di Esperia:
12 agosto 2026 | 18.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

“Tu tu tu.... Queste sono le uniche risposte che ci hanno dato i giornalisti di Report. O meglio: sono le risposte che ci hanno dato i loro telefoni perché, alle nostre chiamate, non ha risposto nessuno. Nemmeno Sigfrido Ranucci, che avevamo provato a contattare anche nei giorni scorsi”. Comincia così il post pubblicato oggi su Esperia Italia, a corredo di un video in cui Gino Zavalani, volto della pagina che conta 170mila follower su Instagram, racconta di come ha provato a contattare telefonicamente i giornalisti della trasmissioni di Rai3, incluso il conduttore Sigfrido Ranucci, non ricevendo però alcuna risposta, se non una.

“Esperia ha fatto delle domande alla redazione di Report”, dice Zavalani. Il primo che viene contattato è Luca Bertazzoni, “che aveva fatto un servizio su Esperia e a cui vorremmo chiedere delucidazioni sul perché è nato quel servizio, che non c’entra nulla con Ranucci e Lavitola”, aggiunge riferendosi alle ultime notizie sullattentato al conduttore del programma .

Bertazzoni non risponde e gli viene inviato un audio. Lo stesso succede con Giorgio Mottola “inviato di punto storico di Report”, con Daniele Autieri che - spiega Zavalani – “è comparso nelle carte del Gip di Roma per aver alloggiato nel B&B di Lavitola”, con Giulia Innocenzi e con le stesso Ranucci. Nessuna risposta.

“L’unico a scriverci dopo un po’ di tempo – conclude Zavalani - è stato Daniele Autieri, l’inviato di Report che era stato ospitato nel b&b di Valter Lavitola. Mottola, Bertazzoni e Innocenzi non pervenuti. E un po’ ci spiace perché avremmo voluto chiedere loro tante cose. Ma davanti alle domande hanno preferito scappare, come tanti protagonisti delle loro inchieste”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
esperia sigfrido ranucci Daniele Autieri report Luca Bertazzoni
Vedi anche
Mercati cauti, bene Wall Street dopo dato inflazione - Video
Caso Ranucci, Gasparri 'canta' Branduardi: "Alla fiera di Report non si capisce più chi incontrava chi" - Video
Eclissi, il consiglio dell'oculista: "Ecco come guardarla senza rischi" - Video
Brian May in Spagna a caccia dell'eclissi solare sulle note dei Pink Floyd - Video
Terremoto in Colombia, donna estratta viva dopo 36 ore: la commozione dopo il salvataggio - Video
Ceuta, alta tensione tra migranti e residenti
Ballando con le stelle, Eugenio Finardi nuovo concorrente: "Cosa potevo sognare di più?" - Video
Etna, nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: le immagini
Mercati volatili, frena il petrolio e si rafforza ancora l'oro - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza