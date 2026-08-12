Gino Zavalani su Instaram: "L’unico a scriverci dopo un po’ di tempo è stato Daniele Autieri. Un po’ ci spiace perché avremmo voluto chiedere loro tante cose"

“Tu tu tu.... Queste sono le uniche risposte che ci hanno dato i giornalisti di Report. O meglio: sono le risposte che ci hanno dato i loro telefoni perché, alle nostre chiamate, non ha risposto nessuno. Nemmeno Sigfrido Ranucci, che avevamo provato a contattare anche nei giorni scorsi”. Comincia così il post pubblicato oggi su Esperia Italia, a corredo di un video in cui Gino Zavalani, volto della pagina che conta 170mila follower su Instagram, racconta di come ha provato a contattare telefonicamente i giornalisti della trasmissioni di Rai3, incluso il conduttore Sigfrido Ranucci, non ricevendo però alcuna risposta, se non una.

“Esperia ha fatto delle domande alla redazione di Report”, dice Zavalani. Il primo che viene contattato è Luca Bertazzoni, “che aveva fatto un servizio su Esperia e a cui vorremmo chiedere delucidazioni sul perché è nato quel servizio, che non c’entra nulla con Ranucci e Lavitola”, aggiunge riferendosi alle ultime notizie sull’attentato al conduttore del programma .

Bertazzoni non risponde e gli viene inviato un audio. Lo stesso succede con Giorgio Mottola “inviato di punto storico di Report”, con Daniele Autieri che - spiega Zavalani – “è comparso nelle carte del Gip di Roma per aver alloggiato nel B&B di Lavitola”, con Giulia Innocenzi e con le stesso Ranucci. Nessuna risposta.

“L’unico a scriverci dopo un po’ di tempo – conclude Zavalani - è stato Daniele Autieri, l’inviato di Report che era stato ospitato nel b&b di Valter Lavitola. Mottola, Bertazzoni e Innocenzi non pervenuti. E un po’ ci spiace perché avremmo voluto chiedere loro tante cose. Ma davanti alle domande hanno preferito scappare, come tanti protagonisti delle loro inchieste”.