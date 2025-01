"Purtroppo, non ci sono sopravvissuti". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un briefing con la stampa a proposito dell'incidente aereo avvenuto all'aeroporto Ronald Reagan di Washington, che ha visto la collisione tra un volo American Airlines su cui viaggiavano 64 persone e un elicottero militare che trasportava soldati.

"Colpa dell'elicottero"

Secondo il presidente, il disastro stato causato da un errore dell'elicottero militare Usa. Per il tycoon, infatti, i piloti dell'aereo American Airlines stavano "facendo tutto bene", quando il velivolo è stato colpito dall'elicottero che stava "seguendo una traiettoria incredibilmente sbagliata. "Abbiamo avuto una situazione in cui un elicottero era in grado di fermarsi. Si poteva rallentare l'elicottero, si poteva fermare l'elicottero. Per qualche ragione, continuava ad andare.

Tra le vittime, anche cittadini russi: "Sì, siamo già in contatto con la Russia e faciliteremo il rimpatrio". "Il lavoro è ora passato a una missione di recupero", ha detto Trump, aggiungendo che "quella appena passata è stata una notte buia e straziante nella capitale della nostra nazione e nella storia della nostra nazione".

"Non sappiamo cosa abbia portato a questo incidente, ma abbiamo opinioni e idee molto forti", ha affermato ancora. "Pensiamo di avere alcune idee piuttosto chiare, ma scopriremo come si è verificato questo disastro e faremo in modo che non accada mai più nulla di simile", ha assicurato.

"Controllori di volo inadeguati, scelte di Obama e Biden"

Trump ha poi criticato l'amministrazione di Barack Obama per la scarsa qualità dei controllori di volo che il tycoon aveva ereditato durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, ricordando di essersi dovuto assicurare che fossero di "intelligenza superiore". L'amministrazione Biden, ha detto, "li ha fatti tornare a livelli più bassi che mai" applicando politiche di inclusione che avrebbero ridotto i livelli di sicurezza. I test psicologici introdotti nella prima Amministrazione Trump "sono stati cancellati da Biden. Abbiamo bisogno delle persone migliori".

"I loro metodi erano orribili - ha detto il presidente a proposito delle scelte delle amministrazioni democratiche - e la loro politica era ancora peggiore". Trump ha criticato la "diversità" nelle assunzioni effettuate dalla Federal Aviation Administration sotto i suoi predecessori, una linea a cui lui stesso sta ponendo fine già dai primi giorni della sua nuova amministrazione.

"Dobbiamo avere solo gli standard più elevati per coloro che lavorano nel nostro sistema di aviazione - ha detto Trump - Ho cambiato gli standard di Obama da molto mediocri, nel migliore dei casi, a straordinari". Ha poi proseguito: "Ricordate questo. Solo le migliori attitudini. Devono essere le persone con l'intelletto più alto e psicologicamente superiori a potersi qualificare come controllori del traffico aereo. Non era così prima che arrivassi io lì".

Trump ha poi ricordato: "Quando sono arrivato nel 2016, ho fatto questo cambiamento molto presto, perché ho sempre pensato che questo fosse un lavoro che, e anche altri lavori, ma questo era un lavoro che doveva avere un'intelligenza superiore, e noi non l'avevamo davvero. E invece l'abbiamo avuta. Poi, quando ho lasciato l'incarico e Biden è subentrato, li ha riportati a livelli più bassi che mai".