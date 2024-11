Nuova Delhi soffoca a causa dell'inquinamento. Le immagini che arrivano dalla capitale indiana mostrano una città avvolta da una coltre di smog. Alle 12.30 ora locale, riportano i media indiani, l'indice di qualità dell'aria (Aqi) era pari a 1743, secondo IQAir, e un Aqi pari o superiore a 301 è considerato "pericoloso".

Dopo giorni di allarme nella capitale indiana e in aree limitrofe i livelli record di inquinamento - 60 volte superiori ai limiti 'consentiti' dall'Organizzazione mondiale della sanità, come riporta l'agenzia Afp - hanno costretto le autorità a decidere per la chiusura delle scuole. Aule vuote e 'dad' fino a nuovo avviso per tutti gli alunni, ad eccezione degli studenti più grandi delle ultime classi. Vietato l'ingresso ai camion, ad eccezione di quelli carichi di generi alimentari, e stop anche per i cantieri dei lavori pubblici.

A Delhi, riferiscono i media locali, sono stati segnalati casi di irritazione agli occhi e problemi respiratori. Nella città, dove si stima vivano 33 milioni di persone, erano già state adottate una serie di misure pensate per la 'lotta allo smog', compreso lo stop ai cantieri non essenziali, che però molti hanno giudicato inutili. A inizio mese l'inquinamento aveva costretto anche le autorità del vicino Pakistan a chiudere temporaneamente le scuole elementari di Lahore.