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Ha un gonfiore sotto l'occhio, in ospedale scoprono che ha un dente nella palpebra: lo strano caso in India

Protagonista un 16enne che si è presentato all'Aravind Eye Hospital. La vicenda raccontata dalla rivista Ophthalmology: "Siamo rimasti sorpresi"

La tac effettuata al ragazzo - (Ophthalmology)
La tac effettuata al ragazzo - (Ophthalmology)
03 ottobre 2026 | 08.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Aveva uno strano gonfiore sotto l'occhio, così i genitori lo hanno accompagnato in ospedale e i medici hanno fatto un'incredibile scoperta: aveva un dente nella palpebra. Arriva dall'India il caso di un 16enne, talmente raro da essere stato raccontato dalla rivista specializzata Ophthalmology. 

Il ragazzo per mesi aveva notato il gonfiore, anche se non aveva particolari fastidi alla vista, fin quando non ha notato due piccoli rilievi biancastri sotto al sopracciglio. Si è recato così all'Aravind Eye Hospital dove i medici hanno immediatamente scoperto la presenza di un canino completamente formato, cresciuto in una posizione mai documentata prima.

Lo hanno fatto dopo aver eseguito una tomografia computerizzata, una particolare tac, che ha permesso di capire quale fosse quella struttura che si nascondeva dietro la regione orbitale. I medici hanno poi proceduto alla rimozione chirurgica del dente e analisi successive hanno confermato che si trattava di un cosiddetto "dente ectopico", cioè un canino maturo, che si è sviluppato in una sede diversa dal solito.

Sebbene si tratti di una condizione rara, casi di questo tipo sono già stati osservati in diverse regioni del volto. In letteratura medica se ne trovano ad esempio all'interno del seno mascellare o della cavità nasale, ma è la prima volta che un dente etopico viene trovato sotto l'occhio, come confermato dalla dottoressa Meghana Tanwar dell'Aravind Eye Hospital: "A quanto ci risulta, questo è il primo e a oggi l’unico dente ectopico segnalato nell'orbita superiore, non solo per noi ma per il mondo intero. Siamo rimasti molto sorpresi".

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dente ectopico gonfiore sotto l'occhio ospedale
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