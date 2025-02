Liquori 'killer' hanno fatto strage in Indonesia. Le autorità hanno confermato che almeno nove persone sono morte dopo aver bevuto alcol adulterato durante una festa a Cianjur, nella provincia di Giava Occidentale. Altre tre persone sono ricoverate in ospedale, ha reso noto la Polizia.

Secondo Jakarta Globe, le persone coinvolte sono tutte della località di Pademangan e hanno tra i 29 e i 55 anni. Si ritiene abbiano prodotto da sole il liquore killer, mischiando altre bibite ad alcol acquistato su Internet. Stando ai racconti di fonti mediche, alcune persone sono morte in ospedale, altre in casa, prima ancora di poter ricevere assistenza. In Indonesia le tasse fanno salire i prezzi degli alcolici e questo sarebbe all'origine delle bevande fatte in casa in modo più economico.