Iran: Costa a bin Zayed, 'Ue solidale con Emirati'

L'Ue è "solidale" con i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc) di fronte ai "continui raid aerei e attacchi con droni iraniani contro civili e infrastrutture nella regione. Questi attacchi devono cessare immediatamente". Lo afferma via social il presidente del Consilgio Europeo Antonio Costa, dopo un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed.

"Nella telefonata - aggiunge Costa - abbiamo discusso degli ultimi sviluppi. Ho ribadito che l'Ue è al fianco degli Emirati Arabi Uniti, che sono stati tra i più colpiti". L'Ue "continua a esortare tutte le parti a ridurre le tensioni e a dare una possibilità alla diplomazia, nell'interesse della sicurezza e della stabilità in Medio Oriente".