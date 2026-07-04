Iniziata ufficialmente la cerimonia funebre pubblica per Ali Khamenei. Migliaia le persone in lutto entrate nella Grande Moschea di Teheran per le esequie dell'Ayatollah, la Guida Suprema dell'Iran.

Arrivati all'alba e per lo più vestiti di nero, molti sventolavano bandiere sciite rosse con la scritta "Martire". Secondo un giornalista dell'Afp, alcuni partecipanti hanno scandito slogan come "Vendetta" e "Morte all'America, morte a Israele", uno slogan spesso udito durante le cerimonie ufficiali.

Le esequie dureranno cinque giorni, con una tappa in Iraq, per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad. Oggi, giorno del corteo funebre, resterà "completamente chiuso" lo spazio aereo di Teheran, ha annunciato l'Organizzazione per l'aviazione civile dell'Iran in una nota.

Il regime vuole proiettare un'immagine di unità, mobiltando un'ampia partecipazione pubblica dopo l'uccisione della Guida Suprema nella guerra tra Stati Uniti e Israele. Una delle principali incognite riguarda la possibile prima apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema e figlio del defunto Khamenei, dall'inizio della guerra. Non è stato visto in pubblico da quando è rimasto ferito nell'attacco che ha ucciso suo padre, e ha rilasciato solo dichiarazioni scritte, alimentando le speculazioni sia sulle sue condizioni di salute che sul processo di successione.