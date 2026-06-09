Iran, il 20 giugno a Parigi '100mila in piazza' per la democrazia e contro esecuzioni politiche

Una grande manifestazione è in programma sabato 20 giugno a Parigi per protestare contro quella che gli organizzatori definiscono un'ondata senza precedenti di esecuzioni politiche in Iran e per sostenere l'avvento di una Repubblica democratica nel Paese.

Secondo il comitato organizzatore, all'iniziativa prenderanno parte "circa 100mila persone", tra cui rappresentanti delle comunità iraniane provenienti da tutta Europa e dal Nord America. I manifestanti chiederanno un intervento immediato e misure concrete da parte della comunità internazionale per fermare le esecuzioni politiche.

Alla manifestazione parteciperanno anche numerose personalità politiche, tra cui parlamentari francesi ed europei di diversi schieramenti, ex leader e ministri europei, oltre ad alti ex funzionari diplomatici e militari europei e statunitensi.

Gli organizzatori collegano la protesta alla nuova ondata di esecuzioni che ha colpito l'Iran dalla metà di marzo. Affermano che il governo iraniano, temendo nuove proteste, starebbe intensificando le condanne a morte contro prigionieri politici e oppositori.

Il comitato riferisce che finora circa 30 prigionieri politici sono stati giustiziati, mentre oltre 50 detenuti - tra cui almeno 11 accusati di appartenere all'Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano - rischierebbero l'esecuzione. Negli ultimi mesi, sostengono gli organizzatori, le autorità giudiziarie iraniane avrebbero inoltre accelerato l'emissione di condanne capitali nei confronti di attivisti e partecipanti alle proteste del 2026.