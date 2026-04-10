circle x black
Cerca nel sito
 

Trump: "Iran imbarazzante nel bloccare Hormuz". Giallo sui colloqui a Islamabad - Diretta

Per il presidente Usa Teheran "sta facendo un pessimo lavoro nel bloccare il passaggio del petrolio attraverso lo Stretto". Agenzia iraniana Tasnim smentisce arrivo delegazione iraniana in Pakistan

Cartina del Golfo - (Ipa)
Cartina del Golfo - (Ipa)
10 aprile 2026 | 10.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato nuovamente l'Iran oggi 10 aprile in un post su Truth Social, scrivendo che Teheran "sta facendo un pessimo lavoro, alcuni direbbero persino imbarazzante, nel bloccare il passaggio del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Non è questo l'accordo che abbiamo!".

CTA

Gli equilibri in Medio Oriente restano dunque precari con gli Usa pronti a riprendere il conflitto. Intanto è giallo sulla delegazione iraniana che, secondo il Wall Street Journal, era arrivata a Islamabad. Notizia smentita a stretto giro dall'agenzia iraniana Tasnim.

Per qanto riguarda il Libano, coperto dalla tregua secondo Iran e Pakistan ma fuori dalle intese per Usa e Israele, colpito sistematicamente dagli attacchi contro obiettivi di Hezbollah, i negoziati diretti dovrebbero iniziare la prossima settimana a Washington.

Dal canto suo il Kuwait accusa l'Iran e i suoi alleati di aver lanciato attacchi con droni durante la notte, nonostante il cessate il fuoco di due settimane.

Tutte le news di oggi in diretta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran iran guerra news oggi medio oriente guerra news oggi medio oriente conflitto
Vedi anche
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video
News to go
Smart working, scatta la stretta: cosa cambia, le novità
Trump, il messaggio all'Iran con il coniglio pasquale: "Non siete più così forti" - Video
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza