Per il presidente Usa Teheran "sta facendo un pessimo lavoro nel bloccare il passaggio del petrolio attraverso lo Stretto". Agenzia iraniana Tasnim smentisce arrivo delegazione iraniana in Pakistan

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato nuovamente l'Iran oggi 10 aprile in un post su Truth Social, scrivendo che Teheran "sta facendo un pessimo lavoro, alcuni direbbero persino imbarazzante, nel bloccare il passaggio del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Non è questo l'accordo che abbiamo!".

Gli equilibri in Medio Oriente restano dunque precari con gli Usa pronti a riprendere il conflitto. Intanto è giallo sulla delegazione iraniana che, secondo il Wall Street Journal, era arrivata a Islamabad. Notizia smentita a stretto giro dall'agenzia iraniana Tasnim.

Per qanto riguarda il Libano, coperto dalla tregua secondo Iran e Pakistan ma fuori dalle intese per Usa e Israele, colpito sistematicamente dagli attacchi contro obiettivi di Hezbollah, i negoziati diretti dovrebbero iniziare la prossima settimana a Washington.

Dal canto suo il Kuwait accusa l'Iran e i suoi alleati di aver lanciato attacchi con droni durante la notte, nonostante il cessate il fuoco di due settimane.

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