circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, proteste di fronte al consolato di Milano: "Viva lo Shah"

In centinaia hanno manifestato sventolando le foto di giovani uccisi dalle autorità di Teheran

La manifestazione a Milano - Adnkronos
La manifestazione a Milano - Adnkronos
08 febbraio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In centinaia hanno manifestato di fronte al consolato generale iraniano in via Monte Rosa a Milano. La stragrande maggioranza dei manifestanti sventolava la storica bandiera imperiale dell'Iran, inneggiando "viva l'Iran, viva lo Shah", in segno di protesta contro il regime attuale e dell'ondata di repressione che ha scatenato nelle ultime settimane, esprimendo al contempo il proprio appoggio per Reza Pahlavi, figlio esiliato dello Shah deposto dalla Rivoluzione islamica del 1979, divenuto simbolo dell'opposizione alle autorità attuali di Teheran.

In diversi hanno alzato foto di giovani uccisi dalle autorità nel corso delle proteste che hanno scosso il Paese, altri cartelloni con slogan contro l'ayatollah Ali Khamenei. Tra le bandiere anche quelle di Georgia e Ucraina.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
proteste consolato Shah opposizione repressione Iran news Milano news manifestazione Milano
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza