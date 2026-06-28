Washington e Teheran pongono fine ai raid che negli ultimi giorni hanno messo a rischio la tregua

Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua. Delegazioni di Washington e Teheran si incontreranno martedì 30 giugno a Doha, in Qatar, per parlare dello Stretto di Hormuz. E' il quadro che delinea il giornalista Barak Ravidm su Axios, citando una fonte dell'amministrazione del presidente Donald Trump. "Abbiamo deciso di fermare tutte le attività cinetiche", le parole del funzionario.