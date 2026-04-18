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Iran, Hormuz riapre ma restano tensioni. Trump: "Negozieremo durante il fine settimana"

Teheran: "Richiuderemo lo Stretto se il blocco Usa dei nostri porti continuerà"﻿. Il Tycoon: "Senza un accordo il blocco resta". E avverte: "Prenderemo l'uranio con le buone o con le cattive"

Iran, Hormuz riapre ma restano tensioni. Trump:
18 aprile 2026 | 08.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lo Stretto di Hormuz è riaperto e i negoziati tra Iran e Usa proseguiranno nel fine settimana. L'annuncio, secondo le ultime new di oggi 18 aprile, è arrivato dal presidente americano Donald Trump che, parlando a bordo dell’Air Force One, ha tuttavia lanciato un avvertimento: il fragile cessate il fuoco potrebbe saltare già entro mercoledì se non si arriverà a un accordo. E, ha insistito sul fatto che il blocco statunitense, iniziato lunedì, "rimarrà" in vigore. Quanto al programma nucleare iraniano gli Usa prenderanno le scorte di uranio altamente arricchito “con le buone o con le cattive”, anche con modalità “molto più ostili” se i negoziati dovessero fallire.

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Sul fronte opposto, Teheran ribadisce la linea dura: il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf avverte che lo Stretto di Hormuz potrebbe essere nuovamente chiuso se continuerà il blocco navale statunitense, riaccendendo i timori su una crisi energetica globale.

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