circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, Hegseth: "Trump decide quando finisce la guerra, oggi gli attacchi più duri"

Il segretario alla Difesa: "Avanti fino alla sconfitta totale di Teheran"

Pete Hegseth
Pete Hegseth
10 marzo 2026 | 14.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"E' il giorno più intenso". Gli Stati Uniti oggi sferrano gli attacchi più duri contro l'Iran, parola di Pete Hegseth. Il segretario alla Difesa, nel briefing del 10 marzo, annuncia l'accelerazione dell'Operazione Epic Fury: "Più bombardieri, più raid, intelligence migliore che mai", dice in particolare il numero 1 del Pentagono, ribadendo che l'obiettivo è la "sconfitta completa del nemico". Hegseth prende la parola dopo le risposte fornite ieri dal presidente Donald Trump in conferenza stampa: "La guerra finirà presto", ha detto il numero 1 della Casa Bianca. "Il presidente controlla l'acceleratore", dice Hegseth. "Stiamo vincendo e continueremo a colpire per impedire all'Iran di avere armi nucleari per sempre. Non desisteremo finché il nemico non sarà totalmente e completamente sconfitto", scandisce.

La prospettiva, aggiunge, è archiviare la pratica in tempi ragionevoli: "Non ci sarà alcun 'nation building infinito'" paragonabile ai "pantani" visti durante le presidenze di Barack Obama o George W. Bush. "Non siamo nel 2003", dice riferendosi all'inizio della guerra in Iraq, durata quasi un decennio, da parte di Bush. "Non ci siamo nemmeno vicini. La nostra generazione di soldati non permetterà che ciò accada di nuovo. E nemmeno questo presidente, che ha chiaramente condotto una campagna contro quel tipo di missioni infinite e dai contorni nebulosi. Quei giorni sono finiti".

Per Hegseth gli Stati Uniti stanno "vincendo in modo decisivo con brutale efficienza" e "totale dominio aereo". "Rimaniamo concentrati sull'obiettivo perché qui al Dipartimento della Guerra è il nostro lavoro", afferma ancora. La leadership iraniana è "disperata e in affanno. I mullah sono disperati e si affannano come i codardi terroristi che sono", aggiunge, accusando Teheran di aver lanciato missili da "scuole e ospedali deliberatamente, prendendo di mira innocenti perché sanno che il loro esercito viene sistematicamente degradato e annientato".

A illustrare a grandi linee la strategia è il generale Dan Caine, capo degli Stati maggiori riuniti. "Gli iraniani si stanno adattando e noi stiamo facendo lo stesso, li osserviamo e ci adattiamo più rapidamente. Gli iraniani combattono, li rispetto per questo. Ma non sono migliori di quanto pensassimo", dice. "Per motivi di sicurezza non posso certo dire cosa stia funzionando", aggiunge, rendendo noto che gli Usa hanno utilizzato "decine di bombe da 2000 libbre", quasi una tonnellata, per colpire bunker e strutture sotterranee, dove si ritiene potrebbero essere posizionati sistemi di lancio per i missili. "Abbiamo anche colpito fabbriche per la produzione di droni", aggiunge.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran news iran attacco usa
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza