La polizia irlandese ha reso noto di aver arrestato un uomo nel quartiere Stoneybatter, a Dublino, in seguito a un "grave incidente", in cui secondo i media locali sarebbero state accoltellate "fino a quattro persone".

"Un uomo è stato arrestato ed è attualmente detenuto. Al momento non c'è alcun rischio per il pubblico", ha dichiarato la polizia in un comunicato, aggiungendo che "ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili".