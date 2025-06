Israele attacca l'Iran con l'operazione Rising Lion e i cieli si svuotano. La mappa dinamica di Flightradar, il sito che monitora il traffico aereo a livello mondiale, mostra cosa succede nello spazio aereo dell'Iran nelle prime ore del 13 giugno.

A view of Iranian airspace as of 09:10UTC, Friday 13 June. Our 'Airways' overlay shows some of the alternate routings aircraft are taking to the north and south of Iraqi airspace. pic.twitter.com/t04hSHofw8