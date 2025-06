Colonne di fumo su Teheran dopo l'attacco di Israele all'Iran. Sono queste le prime immagini in arrivo dopo la serie di raid contro siti nucleari, scienziati e vertici militari da parte dell'esercito dello Stato ebraico. Un attacco, ha spiegato il premier Benjamin Netanyahu, che durerà "molti giorni" e che ha lo scopo di "ridurre la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele".

Diverse le foto e i video che circolano sui social, tra i quali quelli diffusi su X dal policy director di 'United Against Nuclear Iran', Jason Brodsky.

Footage coming in from #Israel's strikes against #Iran's regime, including in Tehran. pic.twitter.com/Jlq5CLScUl