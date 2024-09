Israele colpisce in Siria, dura reazione dell’Iran - Ascolta

Salito a 14 morti e 43 feriti in Siria il bilancio di diversi raid attribuiti a Israele che hanno colpito la zona di Masyaf. Area che ospita anche un centro di ricerca scientifica e che si ritiene venga utilizzata come base dalle milizie filo-iraniane di Hezbollah. Secondo l' osservatorio siriano per i diritti Umani, le difese aeree del regime siriano hanno cercato di fronteggiare l'attacco israeliano. Uno degli attacchi avvrebbe preso di mira un deposito di missili in una base militare a circa 5 chilometri dall'aeroporto militare di Shayrat. Dura la condanna da parte dell'Iran.