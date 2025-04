Un raid aereo israeliano avrebbe colpito una tenda a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dove si trovavano i giornalisti nei pressi dell'ospedale Nasser. Lo riferisce la Difesa civile palestinese, affiliata al ministero degli Interni della Striscia di Gaza. Il raid avrebbe causato due morti, tra cui un giornalista, mentre altre persone sarebbero rimaste ferite, tra cui due giornalisti.

"Valichi aperti per aiuti a Gaza nelle prossime settimane"

Le autorità israeliane dovrebbero intanto riaprire i valichi di frontiera con la Striscia di Gaza per permettere nelle prossime settimane l'ingresso di alcuni aiuti umanitari per la popolazione palestinese. Lo scrive il sito di Ynet spiegando che si tratta di una decisione presa per evitare accuse di violazione del diritto internazionale e per evitare problemi ai comandanti che prendono parte all'operazione militare. Israele ha bloccato l'ingresso di aiuti nella Striscia di Gaza da marzo, quando Hamas si è rifiutato di estendere la prima fase dell'accordo.

"Non c'è carestia né inizio di malattie a Gaza, ma siamo a circa 40-50 giorni da una situazione in cui i magazzini alimentari saranno svuotati. La scorsa settimana ci sono stati incidenti quando i gazawi hanno fatto irruzione nei magazzini che contenevano la farina che avevamo portato e li hanno trasferiti sotto il controllo di Hamas", hanno detto a Ynet fonti di sicurezza israeliane a condizione di anonimato.

Trump attende Netanyahu

Il presidente americano Donald Trump ha detto intanto che ''parlerà di commercio'' con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che incontrerà nelle prossime ore alla Casa Bianca. Lo stesso Netanyahu prima di partire per Washington aveva anticipato che avrebbe parlato con Trump del ''regime tariffario'' imposto dagli Stati Uniti a Israele, ''spero di poter aiutare'', aveva detto.