Via libera di Israele alla ripresa dei negoziati con Hamas per una tregua a Gaza. L'ufficio del premier Benyamin Netanyahu ha annunciato che il 15 invierà una delegazione a Doha o al Cairo per concordare i dettagli del cessate il fuoco. L'annuncio arriva dopo che Stati Uniti, Egitto e Qatar hanno lanciato un appello congiunto per la ripresa dei colloqui la prossima settimana con l'obiettivo di concludere rapidamente un accordo.

"È tempo di portare sollievo immediato sia alla popolazione di Gaza che soffre da tempo, sia agli ostaggi che alle loro famiglie. È giunto il momento di concludere l'accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi e dei detenuti", si legge nella dichiarazione firmata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dal presidente egiziano Abdel Fattah el-Sissi e dall'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Nella dichiarazione si afferma che, dopo aver lavorato “instancabilmente” per mesi, i mediatori sono pronti a presentare a Israele e Hamas una proposta definitiva, con solo i dettagli per l’attuazione dell’accordo ancora da elaborare. "Non c'è più tempo da perdere né scuse da nessuna delle parti per ulteriori ritardi. È tempo di rilasciare gli ostaggi, iniziare il cessate il fuoco e attuare questo accordo", hanno detto i leader. "Come mediatori, se necessario, siamo pronti a presentare una proposta di collegamento finale che risolva i problemi di attuazione rimanenti in un modo che soddisfi le aspettative di tutte le parti".

L'ufficio del Primo Ministro ha confermato questa mattina che i negoziatori israeliani si recheranno ai colloqui del 15 agosto, affermando che la delegazione si recherà ovunque verrà deciso "per finalizzare i dettagli per l'attuazione dell'accordo quadro". Non c'è stata alcuna risposta immediata da parte di Hamas.

Diplomazia al lavoro

Secondo quanto riferisce il quotidiano Al-Araby Al-Jadeed, ritenuto vicino alle autorità del Qatar, funzionari occidentali starebbero cercando di "convincere le parti interessate nella regione" in merito "a una nuova proposta per raggiungere la cosiddetta calma sostenibile", che comprende "la fine della guerra a Gaza e la conclusione di un accordo di scambio di prigionieri" a condizione che "l'Iran e gli Hezbollah rinuncino ad attaccare Israele". "La proposta è stata ampiamente diffusa negli ultimi quattro giorni nei circoli occidentali e arabi strettamente legati alle parti in conflitto, compresi Paesi della regione che intrattengono rapporti amichevoli con Teheran e hanno svolto ruolo di mediazione tra quest’ultima e le potenze occidentali nei periodi precedenti durante le discussioni sull’accordo nucleare".

Iran potrebbe riconsiderare le rappresaglie contro Israele

L'Iran potrebbe riconsiderare la portata e il formato della rappresaglia pianificata contro Israele dopo l'assassinio del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ma è improbabile che si lasci scoraggiare dall'assenza di un sostegno esplicito da parte degli stati musulmani a una risposta militare iraniana, hanno suggerito alcuni funzionari.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, funzionari israeliani hanno concluso che il gruppo militante libanese Hezbollah è determinato a lanciare un attacco nei prossimi giorni in risposta all'uccisione del comandante in capo Fuad Shukr da parte di Israele, ma non è chiaro in che misura si coordinerà con l'Iran.

Fonti statunitensi e israeliane hanno riferito nei giorni scorsi che Teheran sta ancora decidendo la portata e l'entità della sua risposta dopo una significativa pressione diplomatica per evitare vittime civili. Sembra probabile che l'Iran sembra prenderà di mira i responsabili dell'attacco, in particolare il Mossad e le sue agenzie, piuttosto che i civili.