Roma, 30 giu. (Adnkronos)

"Sono ottimista, si può arrivare in una settimana ad un accordo, a un cessate il fuoco, per liberare prima di tutto gli ostaggi, per fermare la guerra con Hamas, promuovere un futuro migliore per gli israeliani e per i palestinesi". Così all'AdnKronos Jonathan Peled, ambasciatore israeliano in Italia, a margine di un evento in Senato, rispondendo a una domanda sulla possibile tregua a Gaza.