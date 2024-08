Elon Musk regala un cybertruck a Ramzan Kadyrov e il leader ceceno promette di usare il mezzo nella guerra che la Russia combatte contro l'Ucraina. Kadyrov pubblica sui suoi canali il video che documenta il collaudo del veicolo donato da Musk. Il cybertruck è l'ultima creatura della Tesla, un super pick up. La versione mostrata da Kadyrov è dotata di mitragliatrice e sembra destinata ad un uso militare.

Kadyrov said he received a Tesla Cybertrack from Elon Musk. He promised to send it to the "special military operation" zone and attached a machine gun to it.



"Elon, thank you! Come to Grozny, I will receive you as the most dear guest! I do not think that our Russian MFA will be… pic.twitter.com/m72fg2G2PU