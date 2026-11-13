Kallas: l'Ue e i negoziati Ucraina, "non siamo gli Usa"

L'Unione Europea ha "istituzioni consolidate, quindi non possiamo semplicemente inviare" al tavolo negoziale sull'Ucraina "una persona priva di ruolo istituzionale, come fanno gli americani". Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, a Dublino a margine del Consiglio Europeo informale, con riferimento agli inviati del presidente americano Donald Trump, il genero Jared Kushner e l'amico Steve Witkoff.

"Chiaramente - aggiunge - non dovremmo replicare gli stessi modelli; è proprio per questo che stiamo discutendo. Spetta ai leader decidere chi debba rappresentarli, ma ritengo che la sostanza sia fondamentale: da dove nasce l'iniziativa, qual è il mandato, e come procedere partendo da queste basi. Il mio compito è svolgere il lavoro preparatorio".

Per Kallas, è "davvero importante concentrarsi sulla sostanza, per comprendere chiaramente cosa c'è in gioco".

'So che Mosca non mi vuole, occhio alla trappola di Gromyko'

"So che i russi non mi vogliono", aggiunge l'ex premier estone, che in Russia è tuttora ricercata, ma, chiede, "noi abbiamo il diritto di parlare su come è composta la rappresentanza russa" al tavolo? No". Quindi, all'Ue "serve una squadra forte e tutti gli Stati membri concordano sul fatto che io li rappresento in politica estera", cosa che "faccio da due anni".

Il fatto è che i russi, continua, "non vogliono una controparte forte, perché il loro obiettivo è imporre le proprie richieste massimaliste, come hanno sempre fatto. La loro tattica, come diceva il ministro degli Esteri Andrej Gromyko (dell'Urss, dal 1957 al 1985, conosciuto anche come Mr. Nyet, ndr), è molto chiara: prima si presentano minacce e ultimatum, si ricorre alla forza, e poi si resta in attesa, certi che in Occidente si troverà sempre qualcuno disposto a offrire qualcosa che prima non c'era".

E "ogni volta - aggiunge - si spingono ancora più in là. È ovvio: quando si negozia, si desidera che la controparte sia la più debole possibile, così da ottenere quello che si vuole. È evidente. Ma non spetta a loro decidere. Se concedessimo loro voce in capitolo su questo aspetto, finiremmo per dare loro un potere negoziale che non dovrebbero avere", conclude.