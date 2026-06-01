Kubilius: Ucraina essenziale per la difesa europea

Kubilius sottolinea l'essenzialità dell'Ucraina per la difesa europea, proponendo la sua integrazione immediata nell'architettura di sicurezza Ue.
L'Ucraina va integrata nell'architettura della difesa europea. Lo ha sottolineato il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius, a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della Nato.
L'Ucraina, ha detto, "ha il miglior esercito d'Europa e del mondo. Sarebbe difficile capire se noi europei non cercassimo di integrare la miglior forza militare europea e del mondo nella nostra architettura europea di difesa".
"Mentre l'adesione alla Nato dell'Ucraina non è ancora concordata - ha continuato - e l'adesione all'Ue potrebbe prendere un tempo forse più lungo" delle attese, "i Parlamenti dovrebbero spingere per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea della difesa e in un Consiglio di Sicurezza europeo, e per la leadership dell'Unione, con l'Ucraina dentro il Consiglio di Sicurezza".