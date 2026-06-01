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Kubilius: Ucraina essenziale per la difesa europea

Kubilius sottolinea l'essenzialità dell'Ucraina per la difesa europea, proponendo la sua integrazione immediata nell'architettura di sicurezza Ue.

Il commissario Ue alla Difesa Andrius Kubilius - Fotogramma/Ipa
Il commissario Ue alla Difesa Andrius Kubilius - Fotogramma/Ipa
01 giugno 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Ucraina va integrata nell'architettura della difesa europea. Lo ha sottolineato il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius, a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della Nato.

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L'Ucraina, ha detto, "ha il miglior esercito d'Europa e del mondo. Sarebbe difficile capire se noi europei non cercassimo di integrare la miglior forza militare europea e del mondo nella nostra architettura europea di difesa".

"Mentre l'adesione alla Nato dell'Ucraina non è ancora concordata - ha continuato - e l'adesione all'Ue potrebbe prendere un tempo forse più lungo" delle attese, "i Parlamenti dovrebbero spingere per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea della difesa e in un Consiglio di Sicurezza europeo, e per la leadership dell'Unione, con l'Ucraina dentro il Consiglio di Sicurezza".

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Ucraina Andrius Kubilius Ue difesa difesa Ue
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