Kubilius: Ucraina essenziale per la difesa europea

L'Ucraina va integrata nell'architettura della difesa europea. Lo ha sottolineato il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius, a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della Nato.

L'Ucraina, ha detto, "ha il miglior esercito d'Europa e del mondo. Sarebbe difficile capire se noi europei non cercassimo di integrare la miglior forza militare europea e del mondo nella nostra architettura europea di difesa".

"Mentre l'adesione alla Nato dell'Ucraina non è ancora concordata - ha continuato - e l'adesione all'Ue potrebbe prendere un tempo forse più lungo" delle attese, "i Parlamenti dovrebbero spingere per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea della difesa e in un Consiglio di Sicurezza europeo, e per la leadership dell'Unione, con l'Ucraina dentro il Consiglio di Sicurezza".