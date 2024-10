L'Iron Beam, la nuova arma a raggio laser di Israele - Ascolta

Dopo il recente attacco dell'Iran a Isarele e gli ultimi attacchi Hamas, l'Iron Dome uno dei sistemi di difesa più efficaci al mondo e' stato messo a dura prova. Hamas ha tentato di peraltro di sopraffarlo lanciando più razzi di quanti ne possa gestire in un solo momento. L'Iron Dome, dal 2011 ha intercettato migliaia di razzi lanciati dai militanti palestinesi nella Striscia di Gaza. Secondo i militari israeliani, ha intercettato il 90% delle minacce dirette verso aree popolate. Tuttavia, Iron Dome è solo uno dei vari sistemi avanzati di difesa missilistica in funzione in Israele, che può contare su uno degli arsenali più evoluti al mondo. E mentre ora Iron Dome fa gli straordinari contro i razzi lanciati dalla Striscia, l'attenzione si sta spostando su sistemi di nuova generazione, come Iron Beam, che potrebbero cambiare le carte in tavola per la difesa israeliana e globale.