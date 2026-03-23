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Londra, date alle fiamme ambulanze di organizzazione ebraica. Starmer: "Sconvolgente incendio a sfondo antisemita"

La polizia di Londra sta trattando il rogo come "un crimine d'odio antisemita". Le fiamme hanno danneggiato quattro ambulanze

Le ambulanze incendiate (Ipa)
Le ambulanze incendiate (Ipa)
23 marzo 2026 | 10.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Si tratta di un incendio doloso a sfondo antisemita profondamente sconvolgente". Così il primo ministro britannico Keir Starmer su X ha condannato l'incendio doloso appiccato ad alcune ambulanze di un'organizzazione ebraica di volontari a nord di Londra. "Il mio pensiero va alla comunità ebraica che si sveglia stamattina con questa orribile notizia", ha aggiunto Starmer sottolineando che "l'antisemitismo non ha posto nella nostra società. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare la polizia".

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Le indagini

La polizia di Londra sta trattando il rogo come "un crimine d'odio antisemita". I vigili del fuoco hanno inviato sei autopompe e circa 40 pompieri sul posto. Le fiamme hanno danneggiato quattro ambulanze.

"Sappiamo che questo incidente susciterà molta preoccupazione nella comunità e gli agenti restano sul posto per svolgere indagini urgenti", ha dichiarato il sovrintendente di polizia Sarah Jackson. "Stiamo esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e siamo a conoscenza dei filmati online. In questa fase iniziale riteniamo di avere tre sospetti", ha aggiunto. Al momento non è ancora stato effettuato alcun arresto.

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incendio londra incendio ambulanze incendio ambulanze londra ambulanze organizzazione ebraica londra
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