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Luce divina e fedeli in preghiera, Trump come Gesù nell'immagine Ai postata su Truth

Il presidente americano, tra un'invettiva e l'altra, trova il tempo di postare l'immagine che lo vede imporre la mano su un infermo circondato da militari, infermieri e fedeli adoranti e in preghiera

L'immagine AI postata da Trump su Truth Social
L'immagine AI postata da Trump su Truth Social
13 aprile 2026 | 09.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non solo l'attacco frontale al Papa, Donald Trump ora si illumina anche... di luce divina. E' infatti questa l'immagine Ai postata dal tycoon su Truth Social dopo il post al vetriolo contro il Pontefice, accusato di essere "un debole" in politica estera, di "danneggiare la Chiesa cattolica" ma anche di essere in Vaticano solo grazie alla sua vittoria alla Casa Bianca.

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E così, con lo scarso senso della misura che da sempre lo contraddistingue, il presidente americano tra un'invettiva e l'altra trova il tempo di postare l'immagine che lo vede imporre la mano su un infermo, vestito con una tunica come fosse Gesù, circondato da militari, infermieri e fedeli adoranti e in preghiera. Sullo sfondo i simboli degli Usa, dalla bandiera all'aquila, passando per la Statua della Libertà ma anche da soldati e mezzi delle forze statunitensi. Nella mano, una palla di luce divina.

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