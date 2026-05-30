Circa duemila persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre. All'interno corone di fiori e uno stendardo dell'università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere ponentino in cui madre e figlia vivevano insieme a Giorgio Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.

Non mancano amici e colleghi di Monica Montefalcone e della figlia. Tra le autorità presenti il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile, il presidente del consiglio comunale Claudia Villa e la consigliera comunale Paola Bordilli. Presente anche il rettore dell'università Federico Delfino. Ad aprire la funzione don Pierino Cattaneo, ex parroco di San Francesco che ha ricordato Monica e Giorgia e la fede della famiglia.

"Ho incontrato Monica e Carlo nella preparazione al matrimonio che ho celebrato il 19 dicembre 2004 - ha detto don Pierino -. Posso dire che la celebrazione del matrimonio cristiano, per Monica è stata una autentica conversione, l'inizio del cammino nella maturazione della fede, nell'impegno della vita cristiana". Il parroco ha ricordato il tatuaggio sul braccio di Monica: "Se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me". Profezia? Destino? In questa frase c'è la fede incondizionata, quel signore che amavano è venuto a prenderla in quel mare dove lo cercava nascosto nella bellezza sommersa e insieme a Giorgia le ha prese per mano e portate lassù".

Mattarella conferisce onorificenza al Merito ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque a largo delle isole Maldive. Lo si legge in un comunicato del Quirinale.