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Bimba morta a Bordighera, svolta nell'inchiesta: arrestato il compagno della madre

La piccola, 2 anni, era stata trovata senza vita nella casa dove viveva con mamma e sorelle

Carcere - Fotogramma
Carcere - Fotogramma
30 maggio 2026 | 09.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle.

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Dopo l'arresto della madre, Emanuela Aiello, avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte.

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bimba morta bordighera bordighera bimba morta in casa
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