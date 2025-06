Sono riprese questa mattina le indagini nei pressi del luogo della scomparsa di Maddie McCann, la bimba britannica di tre anni sparita nel 2007 in Portogallo. Mezzi della polizia portoghesi e tedeschi sono entrati in una strada sterrata nei pressi della località balneare di Praia da Luz, nel comune di Lagos. Le operazioni di ricerca sono riprese alle 9, secondo un portavoce della polizia portoghese.

Ieri gli inquirenti, tra cui circa 25 tedeschi, hanno condotto rilievi e perlustrazioni nei pressi di un edificio in rovina in una zona boscosa. Questa nuova ricerca, che dovrebbe durare fino a domani o venerdì, si svolge sulla base di un mandato emesso dalla procura di Brunswick, nella Germania settentrionale, dove è in corso un'indagine preliminare contro Christian Brueckner, cittadino tedesco precedentemente condannato per stupro, tra le altre cose, e sospettato dalla giustizia tedesca di aver ucciso Madeleine McCann.

Le ultime ricerche senza successo hanno avuto luogo nel maggio 2023 nei pressi di un lago a Silves, nell'entroterra della regione turistica dell'Algarve, a una cinquantina di chilometri dal luogo della scomparsa di Maddie. La giustizia tedesca si è detta nel 2020 convinta del coinvolgimento di Christian Brueckner nella scomparsa della bambina dall'appartamento in cui si trovava in vacanza con i genitori.

All'epoca, Christian Brueckner viveva sulla costa portoghese dell'Algarve, vicino alla località di villeggiatura dei McCann. Christian Brueckner sta attualmente scontando una pena detentiva di sette anni per lo stupro di una settantenne americana avvenuto nel 2005 a Praia da Luz, dove è scomparsa Madeleine McCann. Dovrebbe uscire di prigione a settembre. È stato inoltre assolto nell'ottobre 2024 in Germania in un processo per due aggressioni sessuali e tre stupri commessi tra il 2000 e il 2017, sempre in Portogallo.