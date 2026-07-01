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Balotelli a New York dal sindaco Mamdani, stretta di mano e maglia del Ghana in dono

Il gesto dopo la citazione, da parte del primo cittadino, di una delle frasi dell'ex attaccante della Nazionale italiana durante un discorso sull'organizzazioe del Mondiali

Balotelli e Mamdani - mb459 /Instagram
Balotelli e Mamdani - mb459 /Instagram
01 luglio 2026 | 19.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

L'ex attaccante della Nazionale italiana, Mario Balotelli, ha regalato una maglia del Ghana al sindaco di New York, Zohran Mamdani. 'Super Mario', che si trova in vacanza negli Usa durante i Mondiali, nei giorni scorsi aveva dichiarato di tifare per il Ghana, Paese d'origine dei suoi genitori, vista l'assenza dell'Italia dalla competizione. "Non c'è l'Italia ai Mondiali, quindi tifo il Ghana. Sono del Ghana e ne sono orgoglioso", aveva affermato, indicando l'attaccante Antoine Semenyo tra i suoi giocatori preferiti e definendo la nazionale ghanese del 2010 "la migliore".

Secondo i media ghanesi, Balotelli e Mamdani hanno seguito insieme una partita del Mondiale nella residenza del sindaco. Al termine dell'incontro, l'ex attaccante del Manchester City e del Milan, accompagnato dal fratello Enoch, ha consegnato a Mamdani una maglia del Ghana personalizzata con il suo nome.

Il gesto arriva al termine di un rapporto che si è rafforzato negli ultimi mesi. Poco prima dell'inizio del Mondiale, infatti, Mamdani aveva citato una delle frasi di Balotelli durante un discorso dedicato all'organizzazione della competizione, promettendo che New York avrebbe "fatto il suo lavoro". Il riferimento era alla famosa dichiarazione dell'attaccante italiano, che spiegò perché non esultava dopo aver segnato: "Quando faccio gol non festeggio perché sto semplicemente facendo il mio lavoro. Un postino festeggia quando consegna una lettera?". Riprendendo quella frase, il sindaco aveva aggiunto: "Quando New York organizzerà un Mondiale sicuro, ben organizzato e senza intoppi, non festeggeremo. Avremo semplicemente fatto il nostro lavoro".

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Mondiali 2026 Balotelli Ghana mamdani balotelli mario balotelli
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