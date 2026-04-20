Il Comando Centrale degli Stati Uniti, il Centcom, ha condiviso un filmato dove si vedono i Marines calarsi con le corde sulla nave Touska, battente bandiera iraniana, e prendere il controllo dell'imbarcazione. "I Marines statunitensi sono scesi dalla nave d'assalto anfibio USS Tripoli in elicottero e hanno attraversato il Mar Arabico per abbordare e sequestrare la M/V Touska", si legge sull'account di 'X' del Centcom mentre prosegue il blocco navale deciso dal presidente americano Donald Trump.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

"I Marines si sono calati con le corde sull'imbarcazione battente bandiera iraniana il 20 aprile, dopo che il cacciatorpediniere lanciamissili USS Spruance aveva disabilitato la propulsione della Touska in seguito alla mancata ottemperanza della nave mercantile ai ripetuti avvertimenti delle forze statunitensi per un periodo di sei ore", scrive il Centcom su X, descrivendo l'operazione. L'Iran ha promesso ritorsioni.