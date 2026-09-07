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"Harry e Meghan non rappresentano la famiglia reale": il chiarimento di Re Carlo dopo il ritorno dei Sussex a Londra

In una lettera indirizzata ai "principali interlocutori del Governo, delle Forze Armate e delle Lord Luogotenenze", il Re ha chiarito lostatus ufficiale dei Duchi di Sussex dopo il loro rientro dagli Stati Uniti

- (AFP)
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07 settembre 2026 | 17.54
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Il principe Harry e Meghan Markle restano privati cittadini anche dopo il ritorno nel Regno Unito e non rappresentano la famiglia reale inglese. E' quanto ha deciso Re Carlo III pochi giorni dopo il trasferimento a Londra del secondogenito insieme alla moglie e ai due figli. Il sovrano - come riporta Sky News - ha incaricato il Lord Ciambellano di contattare i dipartimenti governativi e le forze armate in seguito alle richieste di chiarimenti a seguito della novità riguardante il Duca e la Duchessa di Sussex, che negli ultimi sei anni avevano vissuto in California. 

In una lettera indirizzata ai "principali interlocutori del Governo, delle Forze Armate e delle Lord Luogotenenze", il Re ha chiarito lo status ufficiale dei Duchi di Sussex dopo il loro rientro dagli Stati Uniti. "A seguito della decisione del Duca e della Duchessa di trasferirsi nel Regno Unito, abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimenti. Per evitare dubbi o confusioni, il Re ha disposto la diffusione delle seguenti informazioni. È risaputo che nel gennaio 2020 il Duca e la Duchessa si sono dimessi dagli incarichi di rappresentanza per conto del Sovrano e non sono più membri attivi della famiglia reale".

Il sovrano precisa che "questa posizione, distinta dagli incarichi di Stato e reali svolti dai membri attivi della famiglia reale, e con la libertà personale che garantisce alla coppia in termini di indipendenza finanziaria e tutela della propria privacy secondo i loro desideri, continuerà ad essere pienamente rispettata".

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meghan e harry famiglia reale inglese re carlo iii
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