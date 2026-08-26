Nei giorni scorsi era stato anticipato il rientro nel Regno Unito, dopo sei anni, del duca e la duchessa di Sussex

Harry e Meghan sono arrivati nel Regno Unito. Lo riferisce la Bbc, secondo cui il duca e la duchessa di Sussex, con i loro figli Archie e Lillibet, sono rientrati nel Paese a bordo di un volo privato dalla California.

Un portavoce del secondogenito di re Carlo ha precisato che "questo non è qualcosa su cui sui rilasciamo commenti". Nei giorni scorsi era stato anticipato il rientro nel Regno Unito, dopo sei anni, di Harry e Meghan.

Secondo quanto ha riferito una fonte alla Bbc "non sembrava ci fosse una presenza della polizia mentre Harry e la sua famiglia lasciavano l'aeroporto". Non è chiaro quali misure verranno adottate per garantire la loro sicurezza nel Regno Unito né chi ne sosterrà i costi.

Dopo l'annuncio dell'intenzione dei Sussex di tornare, un portavoce del ministero dell'Interno britannico ha dichiarato che le decisioni sulla sicurezza dei membri della famiglia reale vengono prese dal Comitato esecutivo per la protezione della famiglia reale e delle personalità pubbliche che il sistema di sicurezza protettiva del governo britannico è "rigoroso e proporzionato". In passato, il principe Harry aveva dichiarato che le preoccupazioni per la sicurezza gli avevano impedito di recarsi nel Regno Unito e di portare con sé la moglie e i figli.

Il rientro

Il duca e la duchessa di Sussex, secondo quanto riferiscono i media inglesi, andranno a vivere in una proprietà privata nelle Cotswolds, fuori Londra. Archie e Lilibet sono già stati iscritti in una scuola britannica e cominceranno la prossima settimana. Il loro rientro, inoltre, non comporterebbe alcun cambiamento nei rispettivi ruoli e status. Harry e Meghan continueranno ad essere membri non attivi della Famiglia Reale, in linea con la scelta da loro espressa e con gli accordi raggiunti negli ultimi anni. I duchi di Sussex hanno lasciato il Regno Unito e rinunciato ai loro incarichi reali all'inizio del 2020, prima di stabilirsi in California nel marzo dello stesso anno.

Stando alle ricostruzioni, Re Carlo sarebbe stato informato soltanto all'inizio di questo mese del ritorno dei Sussex. Una notizia arrivata inaspettatamente, anche considerando che Carlo aveva incontrato il figlio poche settimane fa, senza che i due gli avessero anticipato la loro intenzione. Prima di quella visita, il principe Harry e Meghan non erano stati insieme nel Regno Unito dal funerale della regina Elisabetta II, nel 2022.